شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مبنى إدارة الحجر الصحي في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت وحدة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بالعريش بتطهير وتعقيم مبني إدارة الحجر الصحي بالعريش، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إن الوحدة قامت بتغطية حي الريسة والتجمعات التابعة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات الذباب والبعوض . أضاف «شوكة»، أن فريق وحدة مكافحة الملاريا برئاسة المهندس صبحي الفرماوي رئيس الوحدة ويضم كلا من، السيد السنوسي، السيد عبدالغفور، محمد شحاتة، سعيد متولي، أحمد على خليل. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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