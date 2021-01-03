شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض محليا.. والكيلو بـ 19 جنيها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت أسعار الدواجن، انخفاضا خلال تعاملات، الأحد، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء 19 جنيها للكيلو، والدواجن الحمراء بين 24 و27 جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى ٣٢ جنيها، والأمهات من ١6 إلى ١٨ جنيها.
سجل سعر الكتكوت الأبيض بين ١.0٠ ٢.٠٠ جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر نحو 3.75 جنيه، والبلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والرومى البرونزى عمر يوم 16 جنيها.
فيما سجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 25 و٢٩ جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 30 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.
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