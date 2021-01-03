شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية الإسكندرية»: فتح ألف فصل لمحو الأمية في 4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية في جامعة الإسكندرية، إنه تم فتح ١٠٠٠ فصول لمحو الأمية وتعليم الكبار، في 4 محافظات شملت الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، بسعة ٨٠٠٠ دارس لتبدأ مباشرة في العمل.

أوضح «أنور»، في تصريحات عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار وجامعة الإسكندرية، الأحد، أن الكلية ستقوم بإعداد قوائم بأسماء العاملين في فصول محو الأمية كمدرسين، ومنح الطلاب شهادات تقدير لكل طالب شارك في نجاح الدارسين لديه.

ووقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، بروتوكول التعاون للقضاء على الأمية، الأحد. وقال «قنصوة»، إن قضية محو الأمية وتعليم الكبار تعد أحد أهم الاستراتيجيات المهمة للتنمية والتي توليها الدولة أهمية خاصة، مشيراً أن الجامعة تتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) لمحو أمية عمال الجامعة، والقرى، والأحياء، ومراكز المحافظة بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.

وأشار إلى أن الجامعة بالتعاون مع الهيئة بمحافظة الإسكندرية ستقوم بتدريب شباب الجامعة المشاركين في المشروع على أساليب وطرق تعليم الكبار من خلال كلياتها، فضلا عن قيام الجامعة بعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال محو الأمية، كما تلتزم بتخصيص مكان في ساحة الجامعة لموظفي الهيئة للرد على كافة الإستفسارات، وستقوم الجامعة أيضاً باختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه.

بدوره أكد الدكتور عاشور أحمد عمري، أن الهيئة ستقوم باعتماد ومراجعة قوائم الدارسين للملتحقين بالفصول وإجراء الاختبارات النهائية لتخريج الدارسين واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية.