شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الخضراوات في سوق العبور.. والطماطم بـ 1.75 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، ارتفاع خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث سجلت أسعار الطماطم من ما بين ١.75 و٢.٧٠ جنيه للكيلو، والبطاطس من ١.٢٥ قرش إلى ٢.٢٥ جنيه، والبصل من ٣.75 إلى ٥.50 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من ٢ إلى ٤.٠٠ جنيهات، والفاصوليا ما بين ٢.٠٠ إلى ٤.٠٠ جنيهات، والفلفل الرومي بـ5 جنيهات، والثوم بـ18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدي، ما بين ١.75 ٣.٠٠ جنيهات، ووصل البنجر ما بين 3 إلى ٤ جنيهات، وسجل الخيار البلدي ١.٥٠ إلى ٣.٥٠ جنيه، والملوخية 2 إلى ٤ جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من ٤ إلى ١٠ جنيهات.