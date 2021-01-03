شكرا لقرائتكم خبر عن «تعمير شمال سيناء»: إنشاء تجمعات زراعية متكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء الذي نفذته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طريق الجهاز المركزى للتعمير- منطقة تعمير شمال سيناء، إضافة إنتاجية جديدة تدعم التنمية الزراعية على أرض سيناء، بعد أن بدأ الإنتاج الفعلى بكميات واعدة من الخضر والفاكهة والثروة الحيوانية والسمكية، بمشاركة أبناء المناطق البدوية في وسط سيناء .

أكد «إبراهيم»، في بيان، أن انتاج المشروع مبشر بالخير لكل أبناء سيناء، في ظل اهتمام الدولة منذ تحرير سيناء بتنميتها وتعميرها، حيث قامت الدولة بإنشاء مشروع التنمية المتكاملة لأهاالى سيناء باستغلال البنية الأساسية المتاحة وتعظيم الاستفادة من مياه الآبار التي أنشأتها الدولة بالتجمعات واستغلالها في مشروعات استزراع سمكى وزراعى لتحقيق مستوى اقتصادى واجتماعى لائق لأهالى سيناء، مشيرا إلى أهمية المشروع من حيث: تنمية المجتمعات البدوية بسيناء من خلال تحقيق أهدافه المتمثلة في توفير سبل معيشة كريمة لأهالى سيناء بالصحراء والأودية البعيدة عن العمار، زيادة معدل التنمية وملء الفراغات الجغرافية كبعد للأمن القومى، إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة قابلة للتنمية المستدامة بالصحراء والأودية البعيدة عن العمران داخل شبه جزيرة سيناء، وكانت من أنشطة المشروع: صوب زراعية؛ منها: زراعات خضروات مكشوفة وأحواض سمكية ومنافذ لبيع منتجات المزارع، زراعة أشجار فاكهة: زراعات نخيل عالى الجودة ومزارع لتربية الماعز والأغنام وسكن للعاملين، إلى جانب أنشطة تدريبية وخدمية ومنها: تدريب المرأة البدوية على الحرف اليدوية .

وأعلن أن العائد الاقتصادى للمشروع تحقق في توفير فرص عمل للسكان وزيادة متوسط الدخل وتقليل النفقات المعيشية، إلى جانب العائد الاجتماعى المتمثل في النهوض بالمواطن السيناوى ورفع المستوى التعليمى والصحى والاقتصادى وتحسين مستوى المعيشة والحفاظ على البيئة من التلوث، وكان المستهدف من المشروع زراعة 1700 فدانا في 45 تجمعا في شبه جزيرة سيناء .

وأضاف أن الحكومة قامت بتمويل المشروع بالتنسيق مع وزارتى التخطيط والمالية لتوفير الاعتمادات اللازمة من الموازنة العامة للدولة ابتداء من عام 2014، والاستعانة بخبرات جهاز تعمير سيناء، حيث تم الانتهاء من إقامة عدد 24 تجمعا بواقع 12 تجمعا بشمال سيناء و12 تجمعا آخر بجنوب سيناء على مساحة إجمالية 920 فدانا بواقع 460 فدانا بشمال سيناء و460 فدانا بجنوب سيناء. وأنه روعى في اختيار التجمعات عدة معايير، منها توافر المياه ووجود مصدر للمياه (بئر)، مع إمكانية حفر بئر إن لزم الأمر وعمل التحليل اللازم للمياه وتحديد كمياتها، الأرض: تحليل التربة وتحديد أنسب المحاصيل المناسبة للزراعة، الاستعداد: رغبة الأهالى من خلال استطلاع وبحث يتم على أهالى التجمع ثم يتم تحديد النشاط الذي يناسب عدد السكان ونوعية المحاصيل طبقا ًلظروف الطقس واحتياج التجمع.. على أن يتم تنفيذ المشروع في التجمعات الأكثر احتياجاً ووجود إصرار من أهالي التجمع على النهوض به.. حيث تم التنفيذ بالتنسيق مع محافظتى شمال وجنوب سيناء من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض ممثلا فيها كافة الأطراف المعنية (جهاز التعمير، مجلس المدينة، قبائل البدو، الرى والموارد المائية، الزراعة والثروة السمكية والطب البيطرى)، وتم أخذ الموافقة على قيام المشروع بالتجمع.. مع اختيار عدد 5 أفراد من التجمع كمجلس ادارة للمشاركة في ادارة المشروع بالتجمع، البدء في وضع مخطط عام للتنفيذ يشمل ( شبكات رى، الصوب الزراعية، استصلاح أراضى، مزرعة سمكية) ويتم التنفيذ بالطاقة الشمسية إذا لزم الأمر، كما يتم تدريب أهالي التجمع على إمكانية تشغيل وزراعة وصيانة المزرعة، المساهمة في تسويق وتوزيع المنتجات على أهالى التجمع والتجمعات المجاورة وتلبية احتياجات السوق.

وقد تم اختيار عدد 45 تجمعا من شمال وجنوب سيناء لتنفيذ المشروع بها بالتنسيق مع المحافظتين، وتم بالفعل الانتهاء من تنفيذ المشروع في عدد 25 تجمعا ( 13 تجمعا بشمال سيناء، وهى: الرواق، صدر الحيطان، المليز، الهرابة، أبوالمراحيل، المتمثنى، بئر بدا، الكونتيلا 2، الكونتيلا 3، الكونتيلا 4، الكونتيلا 5، نثيلة، أم الخرز) وعدد 12 تجمعا بجنوب سيناء.. إلى جانب 8 تجمعات مخطط لتنفيذها بها.. منها 4 تجمعات بشمال سيناء، وهى: العرويسة، المغارة، الرواق 2، قرية الكيلو 46، وهناك 4 تجمعات أخرى بجنوب سيناء، ومقترح تنفيذ المشروع في 11 تجمعا: 8 تجمعات بشمال سيناء، وهى: خريزة، سيل العدامة، بئر جريد، المقبضة، المغفر، التجمع الأوسط، الخفجة، الغرقدة و3 تجمعات بجنوب سيناء .

وأشار إلى أن هناك 25 تجمعا بشمال سيناء يشملها المشروع على مساحة 900 فدانا، منها 13 تجمعا منفذا بها على مساحة 490 فدانا، 4 تجمعات مخططا لتنفيذ المشروع بها على مساحة 130 فدانا، ومقترحا تنفيذه بعدد 8 تجمعات على مساحة 270 فدانا .

وأكد على بدء الإنتاج الفعلى بالتجمعات المنفذ بها المشروع بإنتاج كميات كبيرة من زراعات الخضر والفاكهة والبلح والرمان والزيتون والجوافة والتين والخوخ والمشمش والعنب والكمثرى والخيار والطماطم والكنتالوب والبطيخ والباذنجان والقرنبيط وغيرها، إلى جانب انتاج الأغنام والماعز والأسماك، حيث تم التعاقد مع التعاون الاستهلاكى في مديرية التموين لتسويق المنتجات التي تمثل جودة ونوعية متميزة وبأسعار تنافسية، ما شجع المواطنين من البدو في تلك التجمعات على الإنتاج والتنمية، علاوة على خلق فرص عمل كثيرة ومتنوعة للشباب، وتحقيق عائد مجز للأسر في كل تجمع، كما يتم توزيع ربع الإنتاج على الأهالى في التجمعات المنتجة وتوفير عائد مادى سريع للأهالى، إلى جانب توفير المواد الغذائية من الحاصلات المنتجة والصناعات القائمة عليها.