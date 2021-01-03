شكرا لقرائتكم خبر عن التناوب بين العاملين بجامعة جنوب الوادي بنسبة ٥٠ % من الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارًا بتخفيض أعداد العاملين بالجامعة «قسم التعليم» الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالإدارات المختلفة بالتغيب بإجازة استثنائية، بالتناوب فيما بينهم بنسبة ٥٠ % بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق ٥ / ١ / ٢٠٢١ ولحين إشعار آخر على مدار الشهر، في ضوء قرار رئس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تخفيض أعداد العاملين والحرص على تناوب العاملين في الحضور.

كلف رئيس الجامعة، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بتنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية وملحقاتها والوحدات التابعة لها بما يراه وفى ضوء مصلحة العمل وبما لا يخل بسير العمل والخدمة العلاجية بالمستشفيات الجامعية.

أكد غرباوى، أن القرار لا ينطبق على قطاعات الأمن الجامعى، وإدارة الحدائق، والمزارع، أو حسب الحاجة مع التنسيق مع إدارة الجامعة، وكذلك لا ينطبق على العاملين الحاصلين على إجازة جزء من الوقت، ولا يتم الحصول على أي إجازات اعتيادية أثناء سريان القرار، مشددا على كافة العاملين والمترددين على الجامعة والمستشفيات الجامعية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.