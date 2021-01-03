شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة نقل الملابس للفيروس وموعد بدء التطعيم.. أبرز تصريحات وزيرة الصحة عن كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، عن موعد البدء في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بجانب حديثها عن تزادي عدد الإصابات، خلال حديثها مع عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، على شاشة أم بي سي مصر.

وجاءت أبرز التصريحات:

- ليس هناك أي نقص في الأكسجين في المستشفيات، مشيرة إلى أن لدينا مخزونًا استراتيجيًا من الأكسجين وتمت زيادة عدد تنكات الأكسجين بالمستشفيات.

- تطعيمات لقاح كوورنا ستأتي بسرنجات الخاصة بها وتم تأمين 39 مليون سرنجة، فضلا عن المخزون المتوفر في المحافظات، وتم التعاقد على المزيد.

- بمجرد وصول الشحنة الثانية سوف تتم مرحلة التلقيح خلال فترة قريبة جدًا، موضحة أن فترة التطعيم بلقاح كورونا ستتم ما بين الأسبوع الثانى والثالث من يناير.

- الحصول على اللقاح اختياري وليس إجباريا.

- اجتمعت مع وزير الداخلية الأسبوع الماضي وتم تحديد الأماكن في كل المحافظات الـ 27، استعدادا للتطعيم وتأهيل الأماكن.

- الرئيس السيسي أعطى توجيه للهيئة الهندسية لمساعدة وزارة الصحة والجهات المتخصصة لمتابعة مدى جاهزة أماكن التطعيم، ورفع كفاءتها بشكل سريع.

- الفترة الحالية تشهد زيادة الأمراض التنفسية مما يسبب الكثير من حالات الوفاة، مشيرة إلى أن دول العالم كلها تشهد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.

- كنا عارفين ومتوقعين زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر.

- بقاء الناس في أماكن مغلقة أدى إلى سرعة زيادة الإصابة بالمرض، لأن الأماكن المغلقة تزيد من فرصة نقل الأمراض.

- الزيادة سوف تستمر خلال شهر يناير.

- الأرقام التي يتم الإعلان عنها للمصابين بكورونا تمثل من 10 لـ15% من الإصابات فقط، لآن الغالبية تحصل على العلاج من طبيب خاص وفي المنزل.

- قياس الملابس في حد ذاته لا ينقل عدوى فيروس كورونا المستجد.

- عدوى فيروس كورونا تنتقل من خلال لمس الأسطح بالأيدي ثم وضعها على الأنف أو الفم، أو اقتراب الملابس من الفم أو الأنف.