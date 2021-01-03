بانرات للترويج للبطولة ولوحات إرشادية.. استعدادات مطار القاهرة لاستقبال المشاركين في كأس العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي ابتداء من، اليوم، استعدادات مكثفة لاستقبال البعثات والمنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تقام في مصر من 13 إلى 31 يناير الجاري، والمنتظر أن يصل أولى هذه المنتخبات خلال ساعات.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه تم تخصيص صالة 4 بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول الضيوف والمنتخبات المشاركة في البطولة، وتم تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق اسماعيل، للتعامل مع ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، وتحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن مطار القاهرة .

وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن يستقبل المطار اليوم، منتخب اليابان أول المنتخبات المشاركة في البطولة، الذي يصل على مرحلتين، أحدهما قبل ظهر اليوم، على رحلة طيران الإماراتية القادمة من دبي، وباقي بعثة المنتخب تصل مساء اليوم، على طيران لوفتهانزا، ومن المنتظر أن يكون في استقبالهم سفير اليابان بالقاهرة.

وتابعت المصادر، تم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، سيتم تنظيم دخول هذه الأتوبيسات من باب 35، لإحضار اللاعبين من على الطائرة ونقلهم من داخل المهبط إلى صالة 4 المخصصة لرحلات الطيران الخاص، واستقبال البعثات المشاركة في البطولة، لإنهاء كافة إجراءات وصولهم والأمتعة الخاصة بهم.

وقالت المصادر، سيتم إنهاء إجراءات وصول بعض المنتخبات المشاركة من صالة كبار الزوار بالمطار بجانب صالة 4 أيضا، لتسهيل الاجراءات، موضحة أن اللجنة المنظمة ومندوبي وزارة الشباب سيتولون خروج الأمتعة والحقائب الخاصة بالبعثات.

من جانبها انتهت شركة ميناء القاهرة الدولي من كل التجهيزات تماما، ووضعت بانرات داخل صالات الركاب للترويج للبطولة العالمية التي تستضيفها مصر، فضلا عن تخصيص لوحات إرشادية لتوجيه الضيوف القادمين من الخارج، وسط إجراءات وقائية مشددة وتوفير كافة المواد المعقمة والمطهرة داخل الصالات لمواجهة فيروس كورونا.