حدث ليلاً| 1407 إصابة بكورونا ومحاضر مخالفة عدم ارتداء "الكمامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

54 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 654 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113480 حالة حتى اليوم.

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ننشر صورة ضوئية من محضر تصالح مخالفة عدم ارتداء "الكمامة"

حصل موقع "الخليج 365" علي صورة ضوئية من محضر تصالح فوري في مخالفة عدم ارتداء "كمامة".

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أول تعليق لوزيرة الصحة على واقعة وفاة مريضين بسبب نفاد الأكسجين بمستشفى زفتى

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن عدد المستشفيات التي تستقبل حالات كورونا على مستوى الجمهورية تصل إلى 363 مستشفى، مؤكدة أن مخزون الأدوية كافي لمدة تصل إلى 10 أشهر في بعض المستلزمات.

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بالفيديو.. تفاصيل 48 ثانية من الرعب في مستشفى الحسينية.. والصحة ترد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو وفاة عدد من المصابين بفيروس كورونا المُستجد، داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي بالشرقية.

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أول إجراء من محافظ الشرقية في واقعة "وفيات كورونا" بالحسينية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى فتح تحقيقات في واقعة وفاة 4 أشخاص داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى "الحسينية" المركزي، للوقوف على السبب الحقيقي وراء الواقعة وملابساتها.

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المرور: غلق طريق مصر أسوان الزراعي بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق مصر أسوان الزراعي من محافظة بني سويف حتى محافظة المنيا لوجود شبورة.

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"تعليم الإسكندرية": التحقيق في واقعة امتحان طالب مصاب بكورونا بفناء مدرسة

علق الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على واقعة الطالب المصاب بكورونا والذي انتشرت صورة له وهو يمتحن في فناء المدرسة، مؤكدًا أن "الصورة صحيحة".

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يوسف الحسيني يكشف تطورات الوضع الصحي للإعلامي وائل الإبراشي

طمأن الإعلامي يوسف الحسيني، المواطنين على حالة الإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى المستشفى مؤخرا.

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وزيرة الصحة: 3.3% نسبة وفيات كورونا من إجمالى الوفيات فى مصر 2020

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن نسبة وفيات كورونا من إجمالي وفيات مصر عام 2020 تمثل 3.3 %.

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11 مشرعا أمريكيا يستخدمون "الفيتو" بجلسة المصادقة على نتائج الانتخابات

أعلن 11 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأمريكي السبت أنهم سوف يمارسون حق النقض "الفيتو" على النتائج الانتخابية، التي أعلنها المجمع الانتخابي بفوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن وهزيمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وذلك خلال جلسة المصادقة على تلك النتائج يوم الأربعاء المقبل.

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السعودية تعلن انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة

أعلنت السعودية اليوم الأحد انتهاء العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة اعتباراً من الساعة 11صباحاً.

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