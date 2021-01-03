​​"هرم فني في تاريخ مصر".. وكيل البرلمان ينعى وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نعى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي توفى صباح اليوم السبت، مؤكدًا أن الراحل كان "هرمًا فنيًا" وعلامة مهمة في تاريخ الفن المصري، وأحد أهم أعلامها الفني.
وقال وهدان في تصريح له اليوم، إن الراحل ترك تاريخ سواء في الدراما والسينما المصرية، من الذين أثروا السينما والدراما المصرية بأعمال ستبقى محفورة في الذاكرة الفنية لمصر والعالم العربي.
وأشار "وكيل النواب" إلى أن وحيد حامد كان له دور من خلال الفن في توعية المصريين عن طريق الدراما والسينما، وكان له نظرة مستقبلية في أعماله الدرامية حذر فيها المصريون من خطر الجماعات المتطرفة.
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