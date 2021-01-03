شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي سبب توقف وحيد حامد بعد كتابة 8 حلقات فقط من «الجماعة 3» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المنتج السينمائي كامل أبوعلي، إن علاقته مع الراحل الكاتب والسيناريست وحيد حامد استمرت على مدار 18 عامًا وكان هناك صداقة وحب.

وأضاف أبوعلي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه كان يقضي معه رأس السنة في مدينة الغردقة سنويا بشكل مستمر.

وكشف أبوعلي أن وحيد حامد كان عاشقًا للوطن، ومهموم بقضايا الوطن، موضحا أن مسلسل الجماعة في الجزء الأول استمر وحيد حامد يكتبه لمدة تراوحت بين 3 إلى 4 سنوات، حتى يكون صادقا للغاية، وكان مشرفًا على كل تفاصيل عمل مسلسل الجماعة، وعرض عليه إنتاج المسلسل وهو ما وافق عليه.

وأشار أبوعلي إلى أنه تم البدء في الجزء الثاني من مسلسل الجماعة بعد ثورة يناير، واستطاع أن يركز في كتابة الجزء الثاني ثم بدأ العمل في الجزء الثالث من مسلسل الجماعة.

وحول الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، كشف أن وحيد حامد عرض عليه كتابة الجزء الثالث بإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وانتهى بالفعل من كتابة 8 حلقات من الجزء الثالث، وتوقف نظرا لمروره بأزمة صحية.

وأوضح أبوعلي، أن الراحل وحيد حامد يتميز بالتفاني في العمل، مؤكدا أنه سوف يظل في قلوب الجميع، مؤكدا أنه لم يستسلم للإخوان، وما كان يدور حوله فجميع مواقفه ثابتة لم تتغير أبدا، وكان مؤمنًا بقضية الوطن.