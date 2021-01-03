محمود الليثي يكشف عن  وحش الأغنية الشعبية وصانع البهجة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه نجم الاغنية الشعبية محمود الليثى رسائل قصيرة لنجوم الغناء الشعبى، خلال لقائه في الجزء الثاني مع برنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة.
وقال الليثي إن «حمو بيكا محبوب من الناس وربنا يديم عليه حب الناس، وعبدالباسط حمودة وحش الأغنية الشعبية، وعمر كمال ابنى وأنا توقعت له النجاح، وسعد الصغير الاغنية الشعبية دى ملعبه، ودايما بيفرح الناس وصانع البهجة»، مضيفا: «أنا بحب الغناء الطربى القديم وبحب نجوم الغناء القديم كلهم، خاصة أني بنبهر لما بشوف جمهور البهوات والهوانم في حفلات الست أم كلثوم وعبدالحليم حافظ».
وأوضح الليثي أن أغنية «آه يا قشطة بالزبادى» مع الراقصة لوردينا كسرت الدنيا، وحققت مشاهدات عالية جدا، وتابع: «قمت بتقديمها في هذا التوقيت علشان أحرك السوق شوية».
على جانب آخر، قال الليثى إن الموال هو عمود الكردان بتاع الاغنية الشعبية، و«الموال الشعبى بيحكى حكاية وبيناقش قضية وبيقول حكمة وبيعبر عن اللى جوانا».
من جانبه، قال عازف الأورج الشهير عبدالسلام، خلال اللقاء، إن هاني مهنا هو مثله الأعلى في عزف الأورج، مضيفا: «ما حدش علمنى الأورج».
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