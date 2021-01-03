شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الإخوان عن وفاة وحيد حامد؟.. عمرو أديب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الاعلامي عمرو اديب، خلال برنامج الحكاية على قناة mbc الليلة، ان ما يميز الكاتب الكبير وحيد حامد، انه كان متمرد وحر وجرئ، وعنيد عند غير طبيعي، وهذا ظهر من خلال الحوار في افلامه، مثل فيلم «اللعب مع الكبار» و«البرئ» و«الارهاب والكباب»، وكان يدفع سقف الحرية دائما.

واضاف اديب: «علينا ان نري ان وحيد حامد كان جريئا في الحوار الذي يقدمه في افلامه، وهذا كان ظاهرا في فيلم طيور الظلام ايضا، وان اخر ندوة لوحيد حامد كانت منذ 10ايام، قال فيها الراحل انه كان يضحك على الرقابة، وكان يضع اشياء يرفضوها كي يضع اشياء أخرى، وكان مصر على الحرية والجرأة في اعماله، وان أي فيلم له هو بمثابة مقال سياسي اجتماعي».

واضاف اديب: «مسلسل الجماعة يؤكد انه سدد للاخوان ضربات في مقتل، ولذالك اليوم الاخوان شمتانين ان وحيد حامد مات، لانهم يروا انه كان يسئ للمسلمين، لكنه كان يضرب المتطرفين في مقتل».

وناشد اديب الشركة المنتجة لمسلسل الجماعة الجزء الثالث استكمال باقي العمل بأحد الكتاب المميزين، ومصر بها الكثيرين، لاستكمال ثلاثية وحيد حامد عن الجماعة .

واكد اديب ان وحيد حامد لم يمت لانه قدم اعمال خالدة في ذاكرة الجمهور والوطن، وسوف تظل جرأة وحرية وحيد حامد مدرسة كبيرة.