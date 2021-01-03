شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 36 محلا بالمنطقة الطبية بمرسى مطروح تمهيدا لإعادة تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء اشرف ابراهيم، السكرتير العام لمحافظة مطروح، حملة الإزالة التى نظمها مركز ومدينة مرسى مطروح، برئاسة رضا جاب الله، رئيس المدينة، وبالتعاون مع شرطة المرافق لإزالة عدد من المحلات القديمة بمنطقة الطبية بمدينة مرسي مطروح، وذلك بـ36 محلا على مساحة 600م2، والعمل على إعادة تنظيمها بالشكل الحضارى اللائق بعد الرفع المساحى ووضع التصميمات الهندسية الملائمة لاقامة منكقة تجارية تضم عدد من المحلات الحضارية ،والتى ستعمل على زيادة عدد المحلات والمستفيدين منها وتوفير مزيد من فرص العمل لابناء المحافظة بالإضافة إلى الحفاظ على الواجهة الحضارية للمنطقة السكنية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على الاستغلال الامثل للاصول غير المستغلة مع اعادة تنظيمها بما يوفر مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح ويحافظ على الشكل الحضارى والسياحى اللائق بمحافظة مطروح.