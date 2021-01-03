شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع الطفلتين سما وملك في حادثين منفصلين بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت الطفلتان سما وملك، السبت، مصرعهما في حادثي تصادم منفصلين في مركزي كفر الدوار والدلنجات بنطاق محافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات بوصول «سما .س» 4 سنوات، إلى مستشفى الدلنجات المركزي جثة هامدة، وتبين أن سبب الحادث هو اصطدام سيارة أثناء عبور الطريق في قرية زاوية حمور بمركز الدلنجات وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفي كفر الدوار المركزي جثة الطفلة «ملك .م»، عام ونصف، جثة هامدة، وتبين إصابتها في حادث تصادم بإحدى قري أبيس في مركز كفر الدوار، وتم إيداع الجثة في ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.