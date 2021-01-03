شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيح: الشركة المنفذة لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي تسلمت الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على حل مشاكل المواطنين، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة بحث المشاكل والبت في حلها.

وأوضح المحافظ أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسلمت الأرض التي تم تخصيصها لإقامة الوحدات السكنية للاسكان الإجتماعي، وبدأت في عمل المجسات لبدء دق الخوازيق.

، ومن بين تلك المشكلات التي عانى منها الحاجزون للوحدات السكنية بمدينة كفر الشيخ، عبر أكثر من 17 سنة، مضيفا أنه الشركة المنفذة لإنشاء وحداتهم السكنية تسلمتها، وسيتم البدء في أعمال دق الخوازيق، والشروع في تجهيز الأرض للبناء خلال الأيام المقبلة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيتم إنشاء 225 عمارة سكنية على تلك الأراضي التي تم تحديدها، إضافة لتحديد قطعتي أرض أخريين، لإقامة وحدات سكنية أخرى، لإنهاء المشكلة تماماً، موجهاً الشكر للقيادة السياسية، ولرئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والزراعة، لوضع حد لتلك المشكلة، والاستجابة للمواطنين.