«الجيزة»: فض سوق دوران وافتتاح معرض شباب الخريجين أبرز مجهودات منشأة القناطر اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام مركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة، اليوم، برفع المخلفات من كل قرى المركز وتجريد طرق الجلاتمة وفض سوق وردان. وتم افتتاح معرض شباب الخريجين بقرية الجلاتمة في تواجد أعضاء البرلمان ومتابعة تدبيش وتبطين ترعة الرهاوى بطول 6400 متر، وكذلك متابعة التدريب الحرفى برنامج «حياة كريمة» بقريه أم دينار، وذلك تحت إشراف محمد عبدالراضي رئيس المركز. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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