شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فنية لإعادة عربات قطار قصب سكر المنيا للقضبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقلت لجنة فنية من مصنع السكر بأبوقرقاص جنوب مدينة المنيا، لإعادة 4 عربات بقطار قصب السكر إلى القضبان، والتي تعرضت للانقلاب أمام قرية الروضة «ام تسعة» بمركز ملوي، بسبب سوء خطوط السكك الحديدية .

واستعانت الشركة بونش لإعادة العربات، وكشفت المعاينة الأولية انقلاب 4 عربات، بسبب سوء حالة الخطوط، وعدم القيام بأعمال الصيانة قبل بدء موسم الحصاد والتوريد .

وتم بدء عمليات تفريغ العربات، وإعادتها للخطوط وسط إجراءات أمنية مشددة، وتزاحم أهالي قرية الروضة.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب عربة قطار محملة بقصب السكر تابعة لشركة السكر، أمام قرية الروضة «أم تسعة»، ما تسبب في إصابة شخص .

بالانتقال تبين انقلاب 4 عربات، وقد تم عزلهم عن قاطرة القطار، ونقل المصاب إلى مستشفي ملوي العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة ..

يذكر أن الحادث، وقع في اليوم الأول لبدء حصاد وتوريد المحصول السبت أول يناير، وتخصيص القطار والسيارات لنقل المحصول إلى مصنع السكر بابوقرقاص .