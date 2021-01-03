شكرا لقرائتكم خبر عن حملات موسعه للتفتيش على المطاعم والكافيهات بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء جمال نور، محافظ كفر الشيخ، انه وجه بتكثيف الحملات الصحية على المطاعم والكافيهات، وجميع المنشات بكافة مراكز المحافظة، للتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، والتشديد على ارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين بالاضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر بها، والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء. وجدد محافظ كفر الشيخ مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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