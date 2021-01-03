شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: التصدي لمخالفات بناء بالحوامدية وتركيب لافتات منع انتظار السيارات بالطالبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت جهود حي العمرانية في متابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعة الزمر، حيث تم صب جلسة خرسانية للبلورات بجوار سور المحور بالجهة الغربية للمحور،

كما تم أعمال تطهير وتسليك الصرف الصحي أمام الطب البيطري.

كما تم إصلاح ماسورة مياه بشارع غرب السكة الحديد وجارى عمل بلاعات صرف أمطار، تمهيدا للرصف وذلك تحت إشراف محمد نور الدين، رئيس حي العمرانية والإدارات المعنية.

وفي الحوامدية تم إزالة مخالفات البناء ببرج حديث الانشاء، تنفيذا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزه بالتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص والتعدي علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة.

وفي الطالبية تم تركيب لافتات لعدم انتظار السيارات بشارع ترسا وجاري الاستكمال بباقي الشوارع الرئيسية الاخري .