شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: رفع مخلفات مزلقان الحوامدية وحملات نظافة بالواحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع مستوي النظافة والاستمرار في اعمال النظافة والتجميل والتطوير للارتقاء بالمظهر الحضاري اللائق، تم رفع مخلفات القمامة من مزلقان الحوامدية ومقلب مدكور ومقلب محول الكهرباء بالشيخ عتمان ومن شارع طراد النيل بالشيخ عتمان وشارع الجمهورية وشارع صلاح سالم امام مدرسة الاعدادية المشتركة ومن شارع النزهة ومن مقلب بازوكا بمنطقة مني الامير.

وتم تجريد ورفع الاتربة بشوارع ام خنان حيث .تم تنفيذ خط ١٠٠٠ ملى في منطقة الهبوط بعرب الساحه وجاري تنفيذ المطبق الرئيسى وهو البير المجمع، وتصليح ماسورة مياه بشارع الاعتماد من شارع الساحة، وتصليح ماسورة مياه بشارع البحر الاحمر من شارع الساحة. واستكمال العمل بسور العبارة.

وفي مركز الواحات البحرية، قامت فرق النظافة والتجميل بالمركز وبالتعاون مع إدارة الحملة بالمركز، برفع كفاءة الشارع الرئيسي وتم رفع ملخفات القمامة شارع سنتر التوني، كما تم رفع مخلفات قمامة من شارع مدرسة تمريض وشارع المستشفي.

وبمتابعة الأعمال اليومية تم رفع الأتربة من أسفل الارصفة على الجانبين بداية من امام الإدارة التعليمية وحتي مدخل مدينة الباويطي، وميدان مسجد الرحمن.