شكرا لقرائتكم خبر عن نقص الأكسجين ليس السبب.. تفاصيل وفاة 4 مصابين بـ«كورونا» داخل «عزل الحسينية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تابع واقعة وفاة مرضى مصابين بفيروس «كورونا» المستجد بقسم العزل المخصص بمستشفى الحسينية المركزي، عقب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع منذ قليل يشير إلى أن نقص الأكسجين كان سببا في وفاتهم.

وأوضح مسعود أن مديرية الصحة أرسلت لجنة إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الأمر، وتبين أن عدد الوفيات 4 في عناية العزل أحدهم على جهاز التنفس الصناعي، وأن مستوى الأكسجين ومخزونه كافي لطاقة المستشفى وقتها، مشيرا إلى أن الوفيات الأربع كانت بسبب تفاقم الحالات المرضية ومضاعفاتهم الصحية وليس بسبب نقص الأكسجين أو نفاده.

ولفت إلى أن شبكة الأكسجين بالمستشفى واحدة، تغذي أقسام العناية والحضانات، مؤكدا أنه كان هناك 17 طفلا في الحضانات، و36 مصابا بالفيروس في قسم العزل، ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بعد استلام تقرير الصحة للتأكد من الوقوف على كافة الملابسات.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو منذ قليل، يظهر وفاة عدد من مرضى "كورونا" بمستشفى الحسينية المركزي، زاعمين أن الوفاة بسبب توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى.