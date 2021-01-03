شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه الشرب بأسوان يتفقد مشروعات نصر النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس رفعت إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عدة قرى بمركز نصر النوبة تفقد خلالها الأعمال النهائية الجارية بمحطة مياه الشرب بقرية عنيبة بطاقة إنتاجية 5000 متر مكعب/ يوم والتي ستعمل على القضاء على مشكلات مياه الشرب بمناطق عنيبة والوزان وخريت بشكل نهائى .

كما تفقد إسماعيل منظومة العمل بالمحطة القديمة وأصدر تعليماته بضرورة الإهتمام بمنظومة الكلور بها وكذلك جودة المياه المنتجة والالتزام بتعليمات التشغيل والصيانة .

وتفقد أحد عمليات الصرف الصحى التي تجرى حاليا بالمدينة كما شملت زيارته متابعة اعمال الإحلال والتجديد التي تجرى حاليا لأجزاء من خط مياه الشرب الناقل من محطة فطيرة إلى رافع وادى العرب والتى ستجرى على عدة مراحل بتكلفة تقدر بنحو 5 ملايين جنيه بطول 250 متر، وتعد أضخم عمليات إحلال وتجديد للخط منذ إنشائه والتي ستؤدي إلى زيادة القدرة المنتجة من محطة مياه الشرب بفطيرة وذلك بدعمها بعدد 2 طلمبة جديدة بقدرة 270 لتر ثانية وبدخول محطة مياه عنيبة الجديدة الخدمة سيدخل مركز ومدينة نصر النوبة هذا الصيف بلا مشاكل في مياه الشرب.