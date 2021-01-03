شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تلقينا 112225 طلب تصالح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغت 112 ألفا و255 طلب تصالح، بقيمة 507 ملايين و754 ألف جنيه.
وأضاف المحافظ أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات.
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