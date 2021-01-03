شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية «عرابة أبوالدهب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية «عرابة أبوالدهب» بدائرة مركز سوهاج لتصبح قرية نموذجية، ضمن خطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا.

وتفقد نائب المحافظ، يرافقه عدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، ومنسق وأعضاء وحدة «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة، مجمع الخدمات بمجلس القرية، وتطويره بالكامل من تركيب إنترلوك وبلدورات، ودهانات، وتطوير البوابة الخارجية للوحدة المحلية، وتطوير مركز شباب عرابة أبوالدهب، بالإضافة إلى مدرستين «إبتدائي، وإعدادي»، ورفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية بالقرية، وأعمال مبادرة وزارة القوى العاملة «مهنتك مستقبلك» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتدريب شباب وفتيات القرية على مهن «التفصيل، والخياطة، والسباكة، والتركيبات الكهربائية».

ووجه القاضي، بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة، والإلتزام بالجدول الزمني المحدد، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات، وأهمية الحفاظ على ما تحقق من تطوير بالقرية.