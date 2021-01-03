شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: رفع 150 حالة إشغال في البدرشين.. وحملة نظافة بالهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الجيزة حملة مسائية لرفع الاشغالات والتأكد من تطبيق تعليمات مجلس الوزراء بالالتزام بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ففي البدرشين تم تفقد شارع عمرو بن العاص والمحكمة وعباس عناني وبورسعيد والجمعية والمزلقان، واسفرت الحملة عن رفع 150 حاله اشغال متنوعه، تم إيداع المضبوطات بمخازن الإشغالات بالمدينة لحين إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تم غلق تشميع سنتر الصفوة امام محكمة البدرشين وسنترH M والشروق وغلق مقهيين بمدينة البدرشين يقدمان الشيشة.

وفي حي الهرم تمت متابعة ميدانية لاعمال التوسيع التي تتم بشارع الاربعين من اللبيني هرم امتداد شارع ترسا وكذلك اعمال انشاء الكوبري الرابط بين محوري ترسا والمنصورية ضمن اعمال التطوير الشامله بنطاق حي الهرم، ومتابعه القطاع المحيط بالمتحف المصري لاعمال التطوير وتسويه وتمهيد الاراضي الموجوده امام مساكن الشباب ومتابعه اعمال النظافه ورفع المخلفات الموجوده بالمناور خلف المساكن للارتقاء بمستوي النظافه بالمنطقه وكذلك تم الانتهاء من اعمال دهان النافوره التجميليه ودهان الارصفه بمساكن الشباب تحت اشراف المتابعه الميدانيه بالحي.

وقامت إدارة الاشغالات بالقطاع الشمالي بإزاله روف مخالف بشارع كليوباترا من شارع المريوطيه فيصل على حرم الدائري وجاري إتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفين .

فيما قامت اداره المتابعه الميدانيه بمتابعه اعمال النظافه ورفع التراكمات والمخلفات وردتش طريق المنصوريه امام مسجد الشعراوي وشركه سمكريت لرفع مستوي منظومه النظافه والتجميل والتطوير للارتقاء بالمظهر الحضاري .