محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حرصت قوات الشرطة على فض تجمع عشرات المشاركين في واجب عزاء والدة حازم إمام لاعب نادي الزمالك التي وافتها المنية، أمس الجمعة.
مصدر أمني مسؤول أرجع سبب فض سرادق العزاء بمنطقة إمبابة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية.
ولفت المصدر إلى أن قوة أمنية حرصت على فض العزاء دون حدوث مشاكل حرصا على سلامة الأهالي من الإصابة بفيروس كورونا.
واضطر قائد الزمالك لمغادرة معسكر الفريق لمباراة إنبي من أجل حضور مراسم الدفن، وبإذن من الجهاز الفني.
ونعى الزمالك وفاة والدة حازم إمام عبر الصفحة الرسمية للنادى بمزقع فيسبوك: "ينعى نادي الزمالك، بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني: فض عزاء والدة حازم إمام تطبيقا للإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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