7 مارس.. الحكم على موظف متهم باختلاس 1.5 مليون بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة "م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامه باختلاس أموال من جهة عمله بمقدار مليون ونصف، لجلسة 7 مارس المقبل للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وأسامة عبد الظاهر، وأمانة سر طارق فتحى كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، أن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته موظف عمومى، وآخر سبق الحكم عليه اختلاسا أموالًا وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا مبلغ مالي مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة واربعون ألفًا، وتسعة وستون جنيه، المملوك لجهة عملهما، والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدها لخزينة المحكمة محل عملهما.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين احتسبا لنفسيهما بنية تملك التحصيلة، حال كونهما من مندوبي التحصيل، وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة.