محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر يتوجه بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بالعام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يكون العام الجديد حافلًا بالصحة والعافية والخير والعطاء.
وتمنى أعضاء النادي في بيان صحفي، اليوم السبت، للرئيس السيسي مواصلة جهود البناء والتنمية المخلصة ومواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها الظروف الصحية الدقيقة بانتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد لتكمل مصر بالعمل الجاد بسواعد أبنائها رحلة انطلاقها نحو الاستقرار والنماء.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي القضاة يهنئ السيسي بالعام الجديد: "نتمنى مواصلة جهود البناء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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