شكرا لقرائتكم خبر عن «نوبل» تدعو 12 عالما بجامعة المنصورة للمشاركة في اختيار ترشيحات 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت لجنة نوبل للكيمياء بالأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، دعوات رسمية خاصة إلى 12 من علماء الكيمياء بجامعة المنصورة، للمشاركة في ترشيح ثلاثة علماء بمجال الكيمياء من الذين حققوا إسهامات مبتكرة أحدثت تطورا وخدمة للعلم والإنسانية وذلك للترشيح لجائزه نوبل للكيمياء لعام 2021.

وأعلنت جامعة المنصورة عن تلقى الدعوة للمشاركة في ترشيحات الجائزة كل من: الدكتور «محمد الفار، وحنفي حسن زعرب، ووفاء سلامه حمامة، ومحمد أبوالدهب، وجابر أبوالريش، وأحلام عباس حلمي، وسهير عبدالحكم شيحة، وماجده عقل، ومجدي عبدالعال، وعلاء الدين على الشافعي، وعلا الجمال»، وجميعهم أساتذة بقسم الكيمياء بكلية العلوم، بالإضافة إلى الدكتور محمد عباس المتولي، أستاذ الكيمياء والذي توفي منذ 7 سنوات، إلا أن إنجازاته العلمية جعلت أبحاثه محل بحث العلماء حتى الآن.

ووصل لكل عالم من علماء جامعة المنصورة خطاب بعلم الوصول من لجنة نوبل للكيمياء بالأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وطلبت من كل منه أن يرشح وبصورة سرية للغاية 3 ترشيحات للجائزة سواء للجهات أو الأفراد أو الأبحاث أو المجموعات أو التوجهات الفكرية في مجال الكيمياء والذين لهم إسهامات علمية كبيرة أفادت العالم .

و قالت الدكتورة وفاء سلامة حمامة، أستاذ الكيمياء العضوية والتخليقية، أن الاختيارات ستكون سرية من خلال أبلكيشن سيتم تعبئته وإعادة إرساله وسنختار أبحاث علمية، وأو من له لإثبات علمي كدواء أو جين جديد أو مجموعة بحثية ويكون وحد ممثل لهذه المجموعة.