شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: بدء عملية التطعيم بلقاح «كورونا» في الأسبوع الثاني أو الثالث من يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك ارتفاع في أعداد المصابين خلال الشهرين الماضيين، متوقعة استمرار ارتفاع معدل الإصابات خلال فصل الشتاء.

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن فصل الشتاء يعرف بزيادة أعداد الإصابة بالأمراض النفسية، مشيرة إلى أن 30% من الإصابات بالفيروس في مصر من السيدات ربات البيوت الذين يجلسون فترات طويلة في المنزل.

وشددت زايد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار العدوي والإصابة بالفيروس حتى تمر فترة الذروة للموجة الثانية من الفيروس.

وتابعت وزيرة الصحة، أن هناك تحديات تواجه عملية التطعيم باللقاحات ليس فقط في مصر ولكن في العالم كله، لافتة إلى أن الدولة حددت الأماكن التي سيتم من خلالها توزيع اللقاحات في 27 محافظة، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الهيئة الهندسية بمتابعة تلك الأماكن ورفع كفاءتها.

وعن توافر المستلزمات المرتبطة بعملية التطعيم باللقاح ضد كورونا، أكدت الوزيرة توافر 29 مليون سرجنة وهناك بعض اللقاحات المتضمنة للسرنجة الخاصة بها، مؤكدة أن هناك تأمين لـ40 مليون جرعة تكفي 20 مليون مواطن ضمن التحالف العالمي، وصندوق تحيا مصر سيتكفل بتمويل تكلفة اللقاحات وتوفير الاعتمادات المالية له.

وأكدت وزيرة الصحة أن بدء عملية التطعيم ستكون خلال الأسبوع الثاني أو الثالث في شهر يناير الجاري، وستكون الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطقم الطبية.

وعن واقعة نفاد الأكسجين التي أدت إلى وفاة اثنين من مرضى كورونا بمستشفى العزل بزفتى، قالت الوزيرة إن هناك تحقيقًا يجرى حاليًا من خلال لجنة مشكلة من وزارة الصحة، للوقوف على ملابسات الواقعة، مؤكدة أن اللجنة سترفع تقريرها للوزارة صباح الغد وسيتم محاسبة المسؤولين عنها، مشددة على أنه لا تهاون في أرواح المواطنين.