شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج يسري نصرالله يعلن الاشتباه في إصابته بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المخرج يسري نصرالله، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المساء مع قصواء» على فضائية «Ten»، عن وجود اشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب نصرالله عن خالص تعازيه للوسط الفني والمثقفين والمصريين والعرب أجمع، في وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي رحل عن عمر ناهز 76 عاما.

وقال نصرالله إن وحيد حامد صاحب شخصية قوية وحازمة، وبعد التعاون بينهما في «احكي يا شهرزاد» تأكد من أن وحيد حامد شخص حر وحريص دائما على حريته، ومواجهة الواقع الصعب للبحث عن الحرية.

وأشار إلى أن وحيد حامد عاش لفترة طويلة كغيره من المثقفين الذين يشعرون وأنهم صوت الشعب الذي يقع على عاتقهم صوت عامة الشعب للحكام، ويحاول أن ينصح السلطة بأعماله الفنية وكتاباته المتميزة والراقية.

وأوضح أن أفلام وحيد حامد تشهد بموهبته المتنوعة والمتفردة، لما حملته من جرأة وشجاعة لكونها كانت خالية من «الجعجعة» متابعا: «أنا اتشرفت بالعمل مع وحيد حامد».