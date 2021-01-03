شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: عزاء والدة حازم إمام كان في سرادق بالشارع وليس بمسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن العزاء الخاص بوالدة حازم إمام، لاعب نادى الزمالك، الذي فضته قوات الأمن السبت في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة لم يكن في أي مسجد بالمنطقة وإنما كان في سرادق بالشارع.

وأكد رئيس القطاع الدينى بالأوقاف أن ما أشيع حول إقامة عزاء والدة حازم إمام في مسجد ناصر بمنطقة أرض عزيز عزت في إمبابة عار تماما من الصحة، حيث أقيم سرادق العزاء في الشارع بعيدا عن المسجد، لافتا إلى أن المسجد ليس به دار مناسبات من الأساس.

يذكر أن قوات الأمن كانت قد فضت عزاء والدة حازم إمام منعا لوجود تجمعات، في ظل انتشار جائحة كورونا .