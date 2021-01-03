اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من تطوير القناة الأولى بإعلاميين جدد و"نشرة الثالثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



تنطلق اليوم السبت المرحلة الثانية من تطوير القناة الأولى، بعد أن شهدت القناة مرحلة تطوير منذ عدة أشهر في المحتوى والشكل، وضم عدد كبير من الإعلاميين المختلفين، وتقديم محتوى مختلف عن ما كانت عليه القناة من قبل.

وسيشهد التطوير الثاني للقناة، تواجد عدد آخر من الإعلاميين على الشاشة من خلال عدة برامج متنوعة، منهم الإعلامية القديرة نجوي إبراهيم التي أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا، وسالي عبدالسلام، وبرامج متنوعة منها اقتصاد وديني ورياضة التي يقدمها رجائي رمزي الذي انضم مؤخرًا إلى شاشة الأولى، والمشاركة في تقديم النشرات، بالإضافة إلى برنامج ربع ساعة الذي يشارك في تقديمه فاروق الجمل، ومينا بشرى في تقديم الجانب الاقتصادي منه.

كما تشهد القناة بث نشرة الساعة الثالثة التي لم تكون موجودة من قبل، بالإضافة إلى نشرة السادسة والتاسعة.

وبدأت المرحلة الأولى من التطوير في فبراير الماضي بالشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام، حيث شهدت إعادة انطلاقة برنامج "صباح الخير يا مصر" بشكله الجديد وبثه عبر قنوات المتحدة أيضًا، كما تم إطلاق برنامج التاسعة من تقديم وائل الإبراشي وناردين فرج، ولكن ناردين غادرت البرنامج وانضم له إعلاميون جدد.