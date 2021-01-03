غرامة الكمامة والدراسة.. تفعيل 4 قرارات لمواجهة كورونا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تبدأ الحكومة، غدًا الأحد، في تفعيل القرارات الجديدة التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبيق غرامات فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وينشر "الخليج 365" أبرز القرارات التي سيتم تطبيقها غدًا الأحد..

- تطبيق غرامة فورية 50 جنيهًا على الأفراد الذين لا يرتدون الكمامة.

- تطبيق غرامة فورية على أي منشآت مخالفة كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع إغلاق المنشأة لمدة أسبوع، حال عدم الالتزام بنسبة الـ50%.

- بدء التدريس "أونلاين" في المدارس والجامعات، لاستكمال المناهج حتى يوم 16 يناير الجاري.

- التشديد على نظام تخفيف الحضور للعاملين والموظفين في الوزارات والهيئات المختلفة.

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