إصابة صفوت الشريف بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال، الإعلامي، محمد الباز إن صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، أصيب بفيروس كورونا، مضيفًا أن حالته الصحية حرجة.

وأضاف الباز مقدم برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، أن هناك تراخ كبير في تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يأخذ "صفر كبير" في الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

كانت محكمة النقض قضت في يونيو الماضي، في حكم بات بتأييد حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الشريف، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع، وتضمن الحكم مصادرة الكفالة.

وشهدت الجلسة السابقة تسليم الشريف نفسه لتأمر هيئة المحكمة بالتحفظ عليه لحين النطق بالحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة، المستشار، عبدالتواب إبراهيم قد قضت في 9 سبتمبر 2018، بمعاقبة، رئيس مجلس الشورى، الأسبق صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وببراءة نجله إيهاب، في إعادة محاكمتهما في قضية الكسب غير المشروع.

ولم يتم حبس الشريف عقب حكم الجنايات، نظرًا لإخلاء سبيله على ذمة القضية، وعدم حضوره جلسة النطق بالحكم.