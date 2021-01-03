شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: نشهد تصاعدا للحالات في الموجة الثانية لـ«كورونا» ولم نصل للذروة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هدف وزارة الصحة كأطباء ومسؤولين هو أمان وحياة المرضى في المقام الأول.

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، أن هناك جدولا زمنيا لوصول اللقاحات وستكون الأولوية للأطقم الطبية وهم الأكثر عرضة وهم خط الدفاع الأول لحماية المرضى، وأصحاب الأمراض المزمنة من أمراض القلب، الكلى، الكبد.

ولفت إلى أن ذروة انتشار الفيروس لها تعريف علمى ودقيق، مشيرأ إلى أن الموجة الأولى تزايدت حتى وصلت لأعلى مستوى للحالات ثم انخفضت وهو ما يطلق عليه الذروة.

وأوضح أن مصر تشهد تصاعدا للحالات في الموجة الثانية ولم تصل حتى الآن لذروة الفيروس، مضيفا أن هناك حسابات إحصائية تحدد مفهوم الذروة ولابد أن نطمئن وعند دخول مصر ذروة الموجة الثانية لفيروس «كورونا» سيتم الإعلان بالتأكيد عن ذلك الأمر.

وأكد أنه في مراحل مختلفة سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو في المستشفيات الجماعية أو وزارة الصحة يتم عزل المرضى والحالات المحتملة للإصابة بفيروس «كورونا»، وهناك توجيهات لتنويع مصادر اللقاحات وتدرس علميا وتحصل على ترخيص من هيئة الدواء المصري.

وتابع: «فيروس كورونا من الفيروسات التي لديها قدرة كبير على التحول والتغيير بشكل مستمر، حتى يمارس دوره باختراق الجنس البشرى وإصابته».