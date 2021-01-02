شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات أوسيم و ٦ أكتوبر والشيخ زايد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، ويرافقه الدكتور محمد منصور، وكيل الوزارة مدير مديرية الشؤون الصحية، والدكتور محمد العقاد وكيل مديرية الشؤون الصحية للطب العلاجي، مستشفيات مبارك المركزي بمدينة منشأة القناطر، وأوسيم المركزي بمدينة أوسيم ومدينة ٦ أكتوبر المركزي بمدينة ٦ أكتوبر، والشيخ زايد المركزي بمدينة الشيخ زايد، لمتابعة انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

كما زار نائب المحافظ أقسام الاستقبال والطوارئ و الأشعة وغرف العزل والرعاية المركزة، ووجهه بتقديم الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهة فيروس كورونا، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما أعرب نائب المحافظ، عن شكره وتقديره للأطقم الطبية لما يتم بذله من جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.