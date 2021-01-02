شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: ترخيص لقاح سينوفارم لعلاج أعراض «كورونا» بمصر.. ولا نقص في الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اجتماع اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن استعراضًا لخطة الوزارة الدولة في مواجهة الموجة الثانية من «كورونا»، خاصة فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بعلاج أعراض «كورونا».

وأضافت زايد، خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن اجتماع اليوم أيضًا شهد استعراضًا لخطة توريد لقاحات «كورونا»، وتفاوض الدولة مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات، فضلًا عن الخطة الخاصة بالتصنيع المحلي للقاحات «كورونا».

وأوضحت أن هيئة الدواء المصرية أصدرت اليوم الموافقة على بدء تداول لقاح شركة «سينوفارم» الصينية، والتي استلمت منه مصر الشحنة الأولى في الشهر الماضي، بعد خضوعه لأربعة تحاليل، مضيفة أنه في صباح الغد تتسلم الوزارة الترخيص الرسمي.

وأشارت إلى بدء توريد الشحنة الأولى من لقاح «أسترازينكا» في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يناير الجاري، والانتهاء من المفاوضات المالية والاتفاق على التوريدات، خلال الخميس الماضي.

وذكرت أن عقد توريد لقاح «أسترازينكا» وافق عليه مجلس الوزراء وكذلك وزارة العدل، لافتة إلى اجتماع الوزراة مع شركة فايزر الأمريكية وكذلك مع فرعها بإمارة دبي.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن معامل هيئة الدواء المصرية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، موضحة أن نتيجة التحاليل التي أجريت في معامل هيئة الدواء المصرية آمنة للتداول.

وقالت إنه ليس هناك أي نقص في الأكسجين في المستشفيات، مشيرة إلى أن لدينا مخزون استراتيجي من الأكسجين وتم زيادة عدد تنكات الأكسجين بالمستشفيات.

وأضافت «زايد» أن الأكسجين متوفر دائما، مشيرة إلى أن فترة ملء «التنك» عادية يكون فيها الإمداد مؤمن قبل عملية ملء «التنك».