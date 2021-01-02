شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مركزا للدروس الخصوصية في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الأجهزة التنفيذية بحي الشرق برئاسة العميد نعمان محمد بغلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بحي الشرق، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة وصحة الطلاب. وقام محمد فواز سكرتير حى الشرق والإدارات المعنية بالحى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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