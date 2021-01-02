شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: الضبطية القضائية تشمل المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه جار التحقيق في فيديوهات رأس السنة على كوبري ستانلي بالإسكندرية وفي محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء يتضمن حظر إقامة الحفلات والأنشطة التي يترتب عليها تجمعات، وذلك وفقا للقرار الصادر في 28 ديسمبر الماضي.

وأوضح قاسم، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»، أن رؤساء الأحياء والقرى ونوابهم لديهم الضبطية القضائية وفقًا لقرار وزير العدل وذلك بالتعاون مع مدراء الأمن والأجهزة التنفيذية على الأرض، وستكون محل متابعة، وسيتم تنفيذ الضبطية القضائية بالنسبة لهم فيما يخص الأحياء والمراكز والمواقف العامة للسيارات والمدن من حيث التزام الناس بارتداء الكمامات الطبية.

وأكمل: «سيتم التنفيذ الفوري وستتدرج في حال الدفع الفوري خمسين جنيه وفي حال الامتناع يتم الإحالة للنيابة العامة ومن ثم المحاكمة"، منوها بأن الضبطية تشمل المحال التجارية والكافيهات والمطاعم.