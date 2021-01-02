شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش: «الرئيس السيسي هو ابن مصر فعلا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، إن تكريمه بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر يمثل له تعب وشقي العمر له ولزملائه الذين عملوا معه، وأسرته، مضيفا: «هذا الأمر نقطة في بحر ما أعطته لنا بلادنا لنا ولأسرنا».
وأهدي مميش الجائزة عبر برنامج «ابن مصر» على قناة المحور، تقديرا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أفني حياته وعرضها لأخطار جسيمة من أجل مصر، قائلا: «الرئيس السيسي هو ابن مصر فعلا».
وأشار إلى أن تاريخه بأكمله لا يساوي نقطة في بحر ما أعطته مصر له ولأولاده، لافتا إلى أن البحث العلمي في مصر يمكن أن يعظم من شأن المؤسسات والهيئات الموجودة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة الذي يقوم على أساس العلم وزيادة الاقتصاد القومي المصري.
وتابع: «قمنا بحفر قناة السويس الجديدة بعمق أكبر، حيث تستطيع من خلالها أن تمر كل أنواع السفن الحالية، وسفن الأجيال المقبلة»، مضيفا أن الفكرة أساسها اقتصادي ويمكن من خلالها زيادة العائدات وأعداد السفن والدخل من العملة الأجنبية.
وخاطب مميش شباب مصر لحثهم على البحث العلمي والقراءة، قائلا: «أول آيه نزلت في القرآن الكريم كانت اقرأ، ونحن فقدنا القراءة في مصر، فالقراءة علم، يجب على الجميع تعلمه.. اعشقوا تراب هذا الوطن واعملوا على تقدمه».
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