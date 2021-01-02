شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: لا نتمنى إغلاق المساجد مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه يتم التعامل بكل حزم وقوة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل ارتفاع أعداد فيروس «كورونا»، مؤكدًا أن صحة الأبدان مقدمة على كل شيء.

وأضاف «طايع»، في اتصال هاتفي مع برنامج «مانشيت» على فضائية «اكسترا نيوز» السبت: «لا نتمنى أن يتكرر نموذج إغلاق مسجد النور، وجادين في تطبيق الإجراءات الاحترازية وجميع المؤشرات مبشرة».

وتابع: «لا تخفيف ولا تهويل في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعند الحديث عن أي إجراء لا يتم الالتزام به يتم اتخاذ الإجراءات ضده، وأي مخالفة يتم التعامل معها بكل قوة».

واستطرد: «الأمر يتعلق ببيوت الله، وأي محاولة عبثية يتم من خلالها الالتفاف حول الإجراءات الاحترازية سيتم اتخاذ الإجراءات المشددة ضدها».