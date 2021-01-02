شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تكشف مصير رفض دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت السكة الحديد أنها ستقوم بتسليم الراكب إلى الشرطة في حالة عدم دفع غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل القطارات والمحطات، وذلك اعتبارا من غدا الأحد.
وقالت الهيئة، في بيان رسمي لها اليوم، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، أنه إعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 2021/1/3 سيتم فرض غرامة فورية قدرها 50 جنيه لا غير، على المواطنين المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات داخل المحطات بأماكنها المغلقة أو المفتوحة والقطارات بجميع أنواعها ودرجاتها.
وفي حالة رفض المخالف دفع الغرامة المقررة سيتم تسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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