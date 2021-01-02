شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بكورنيش أسوان الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 3 أشخاص،ـ السبت، في انقلاب سياره ملاكي بالقرب من موقف الأقاليم بمدينة أسوان. تلقت غرفة اسعاف أسوان إخطارا بوقوع بالحادث، وانتقلت 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلي مستشفى أسوان الجامعي للعلاج. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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