شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي رئيس جمعية «مزارعي المليون ونصف فدان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، في مقر مكتبه بإستاد القاهرة المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعى المليون ونص فدان، لمناقشة المبادرة التى اطلقتها الجمعية والتى تدعوا الى قيام مراكز شباب الجمهورية بتأسيس شركات في الريف المصري الجديد، على أن تتألف الشركة الواحدة من 23 فرد طبقا للوائح عمل شركة الريف المصرى، ويكون نصيب كل فرد بها 10 فدادين.

وتضمنت مبادرة «زيدان» أيضًا إنشاء مراكز للشباب في المناطق الخاصة بالريف المصري الجديد، بالتنسيق مع شركة الريف المصري، فى منطقة غرب غرب المنيا والفرافرة لدعم الشباب والمنتفعين من مشروع المليون ونصف فدان، فيما وجه الوزير بسرعة تشكيل لجنة لعمل الدراسات اللازمة للبدء في تفعيل المبادرة، موضحًا أن الوزارة تتفاعل مع كل مايخدم المصلحة الوطنية ويوفر فرص عمل للشباب ويخدم مشروعات الدولة الوطنية

وكان المهندس عادل زيدان قد أكد أنه حال تكوين هذه الشركات سيكون بمثابة نهوض في تطوير الريف المصري وزيادة الرقعة الزراعية بجانب توفير مليون فرصة عمل مباشر، ومليون فرصة عمل أخرى غير مباشرة، مناشدًا وزير الشباب والرياضة بالمساهمة في هذا المشروع بالتعاون مع شركة الريف المصري وإصدار قرار لرؤساء مراكز الشباب بالقرى والمدن بتوجيه الشباب وتوعيتهم بأهمية مشروعات الريف المصري، «عندنا مصر جديدة بتتعمل ولازم نشجع الشباب».