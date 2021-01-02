شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الأوقاف يقرر وقف 5 مسؤولين بالبحيرة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت، إيقاف 5 مسؤولين بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل لمدة 3 أشهر أو انتهاء التحقيقات بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليهم من مخالفات.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها إن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحيرة ومذكرة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، وهم:

1. محمود محمد أحمد عدس- المدير الإدارى بمديرية أوقاف البحيرة.

2. أحمد سعد إبراهيم محمد أبوالسعود – كاتب شؤون عاملين ومسئول أمن بمديرية أوقاف البحيرة.

3. خالد كمال هلالى هلالى – مختص شؤون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.

4. عبدالحليم محمد عبدالحليم – مختص شؤون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.

5. كارم عبدالنبى حسن تهامى- مختص شؤون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة.