شكرا لقرائتكم خبر عن «صيادلة القليوبية»: إصابات كورونا بين الأعضاء لم تتعدٍ 15 حالة منذ بداية الموجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور مجدي ثابت، نقيب الصيادلة بالقليوبية، تفشي فيروس كورونا بين أعضاء النقابة في المحافة، مؤكدا أن الإصابات خلال الموجة الثانية لم تتعد 20 صيدلانيا وصيدلانية حتي الآن، موضحا أن ترويج الشائعات يثير البلبلة والذعر بين المواطنين.



قال «ثابت»، في تصريحات صحفية، إن الوضع تحت السيطرة والإصابات بين الصيادلة وأسرهم لمجموعة من العاملين بالصيدليات الخاصة والشركات الخاصة، مشيرا إلى أن المصابين من الصيادلة ضمن الأطقم الطبية بالمستشفيات وأماكن العزل لا تذكر من هذا العدد، مطالبا وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بتحري الدقة والمصداقية ونقل الأخبار والأعداد من المصادر الطبية الموثقة، ومن خلال لجنة إدارة الأزمة بالنقابة الفرعية بالمحافظة المسؤولة عن التواصل مع الأعضاء المصابين وتوفير الدعم اللازم لهم من كافة النواحي الطبية والاجتماعية ودعمهم نفسيا وعلاجيا.