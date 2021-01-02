شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي: أفلام وحيد حامد تلخص أجزاء من تاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة هالة صدقي، إنه يمكن تلخيص أجزاء من تاريخ مصر من خلال أفلام الراحل وحيد حامد ، لأنها الأكثر تميزًا في التعبير عن تاريخ مصر.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وحيد حامد كان كاتبًا متميزًا ومبدعًا وكان يتوقع أحداث، وتحدث بعد ذلك بسنوات.

وأوضحت أن الراحل كان أول الجنود الذين حاربوا الإرهاب بالسينما في فترة تسعينيات القرن الماضي ولم يخش من تلك الجماعات، مثلما خشى الكثيرون.

ولفتت إلى أن وحيد حامد شكل مع عادل إمام سيمفونية أكثر من رائعة وعبروا عن الفن الناعم.

يذكر أن وحيد حامد توفي صباح السبت، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير من مسجد الشرطة في، مدينة الشيخ زايد، ودفن بمقابر الأسرة.