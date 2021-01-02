شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: تطبيق الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة في القطارات بداية من الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هيئة السكة الحديد بتوزيع منشور بتطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامات في المحطات وداخل القطارات، وذلك ابتداءا من غد الأحد.

ونص منشور القرار رقم ١ لسنة ٢٠٢١ والصادر السبت ٢ ديسمبر لسنة ٢٠٢١، أنه تقرر اعتبارا من غد الأحد الموافق ٣ يناير تحصيل مبلغ ٥٠ جنيها غرامة فورية من المواطنين المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم الكمامة داخل القطارات (جميع انواع القطارات) أو داخل المحطات سواء في الاماكن المغلقة أو المفتوحة.

ونص القرار أن الغرامة توزع بين رؤساء ومشرفي القطارات والهيئة، بحيث تحصل الهيئة على ٤٠ جنيها و١٠ جنيهات للمحصل.